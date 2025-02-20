BİM 1,3 milyar liralık cezayı 'hakkaniyetsiz' buldu: Hisselerde sert düşüş

Rekabet Kurumu’nun verdiği 1,3 milyar liralık para cezasının ardından BİM hisseleri yüzde 4,5 düştü. Şirket cezayı ‘hakkaniyetsiz’ buldu.

Fotoğraf: Arşiv

Kurum, BİM’in genel merkezinde inceleme yapılırken bir yöneticinin veri silmesi nedeniyle şirkete 1,3 milyar lira para cezası kesmişti. Gerekçe ‘incelemeyi engellemek ve zorlaştırmak’ olarak açıklanmıştı.

‘Yazışmaları silen personel şirket kararlarını etkileyecek pozisyonda değildi’

CNBC-e‘nin haberine göre sabah erken saatlerde açıklama yapan BİM, ‘kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin şirket kararlarını etkileyecek bir pozisyonda olmadığını ve yazışmaların geri getirildiğini’ öne sürdü:

“Yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı bir içerik bulunmadı. Buna rağmen verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır.”

Gerekçeli karar ulaştığında tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirten şirket ‘açıklamanın dilinden de rahatsızlık duyduklarını, başlığın teamüllere uymadığını’ belirtti.

BİM hisselerinde sert düşüş

Bu arada borsada BİM hisseleri cezanın ardından yüzde 4’ün üzerinde geriledi.

Yüzde 4,5 kayıpla 530 liraya gerileyen BİM, BİST 100 endeksinde en kötü performans gösteren hisse oldu.