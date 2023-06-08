Bill Gates’ten yaz önerileri: Kitap, müzik ve dizi

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden ABD’li iş insanı ve hayırsever Bill Gates, yaz için önerilerini paylaştı.

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Her yıl haziran başında yaz için okuma önerilerini paylaşan Gates, bu yıl ‘hayatta okumaktan daha fazlası olduğuna’ karar verdi ve kitapların yanına dizi ve müzik önerilerini de ekledi.

Gates önerilerini Instagram’da paylaştı: “Danimarka’da geçen bir TV dizisi ve birkaç şarkı da dahil olmak üzere iki kitap öneriyorum – biri roman ve biri kurgu dışı -”

Kitap önerileri

Gates, birlikte bir video oyun şirketi kuran iki arkadaşı konu alan Gabrielle Zevin imzalı ‘Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow’ adlı romanın kendisiyle bağdaştırabileceği bir hikaye olduğunu belirtti: “Bana Paul Allen’la ilişkimi ve Microsoft’ta birlikte çalışmamızı hatırlatıyor.”

Kurgu dışı

Kendisini ‘Afrika öğrencisi’ diye tanımlayan Gates, yine de ‘bu düşünceli, iyi araştırılmış kitaptan çok şey öğrendiğini’ söyledi. Yazar Howard French, ‘Born in Blackness’ adlı eserinde modern dünyanın öyküsünü Afrika tarihini merkeze alarak yeniden kurguluyor.

Yaz listesine diziler de girdi

Borgen – Netflix

Geçmişte de film ve dizi tavsiyeleri veren Gates’in yaz listesine ilk kez bir dizi girdi.

Gates, Danimarkalı politikacının ülkesinin ilk kadın başbakanı olmasını konu alan ‘Borgen’in dört sezonunu da izlediğini belirtti:

“Siyasi koalisyonların nasıl bir araya geldiği beni büyülüyor. Başbakan Birgitte Nyborg’un tüm bunları nasıl çözdüğünü izlemeyi çok sevdim. O ilkeli ve yetenekli bir lider ama yanılabilir ve bazen yanlış yönlendirilebilir. ‘Borgen’ her şeyden önce eğlenceli. İzlerken çok şey öğrendim.”

Çalma listesi

Gates, 128 milyar dolarlık servetiyle bile ‘araba sürerken harika bir şarkı dinlemenin keyfine’ hepimiz kadar duyarlı.

Spotify’daki çalma listesinde Enrique Iglesias’tan Vampire Weekend’e kadar pek çok sanatçının şarkıları yer alıyor.

Gates’in 34 şarkılık çalma listesini buradan dinleyebilirsiniz.