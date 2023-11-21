Bill Gates’ten öneriler: Kitap, müzik, dizi…

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden ABD’li iş insanı Bill Gates, bu yılın favori üç kitabının da aralarında yer aldığı önerilerini paylaştı.

Fotoğraf: Bill Gates

Her yıl yaklaşık 50 kitap okuyan ve düzenli olarak favorilerini listeleyen Gates, 2023’ü geride bırakmaya hazırlanırken bu yılın en’lerini paylaştı.

Gates, 2023’te okuduğu en iyi üç kitabı, bir Netflix dizisini, tatil şarkılarından oluşan Spotify listesini ve çevrimiçi ekonomi dersinden oluşan önerilerini pazartesi günü blogunda yayınladı.

Yılın en iyi üç kitabı

Gates, yıl sonunda okuduğu en iyi kitaplardan bazılarına dönüp baktığında ilk aklına gelen üç kitabın şunlar olduğunu söylüyor:

Siddhartha Mukherjee – The Song of the Cell : Pulitzer ödüllü yazar, Gates’in “yaşamın yapı taşları” dediği, tüm canlı organizmaları oluşturan hücreler hakkında yazıyor. 1600’lerde hücrelerin keşfini ve insanların hücrelere ilişkin anlayışlarının zaman içinde nasıl geliştiğini ele alan yazar bu kitabıyla aynı zamanda hücresel manipülasyonun ortaya çıkarabileceği gelecekteki tıbbi atılımlara da bir bakış sunuyor. Gates, kitabın kendi vücudunuzu, özellikle de hastalandığınızda bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacağını belirtiyor.

: Pulitzer ödüllü yazar, Gates’in dediği, tüm canlı organizmaları oluşturan hücreler hakkında yazıyor. 1600’lerde hücrelerin keşfini ve insanların hücrelere ilişkin anlayışlarının zaman içinde nasıl geliştiğini ele alan yazar bu kitabıyla aynı zamanda hücresel manipülasyonun ortaya çıkarabileceği gelecekteki tıbbi atılımlara da bir bakış sunuyor. Gates, kitabın kendi vücudunuzu, özellikle de hastalandığınızda bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacağını belirtiyor. Hannah Ritchie – Not the End of the World: Gates, “İklim değişikliği hakkında bilinçli bir konuşma yapmak isteyen herkes bu kitabı okumalı” diyor. Oxford Üniversitesi’nden veri bilimci Hannah Ritchie, bu kitapla dünyanın iklim değişikliğine karşı savaşı nasıl kazanabileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Gates, diyor. Oxford Üniversitesi’nden veri bilimci Hannah Ritchie, bu kitapla dünyanın iklim değişikliğine karşı savaşı nasıl kazanabileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor. Vaclav Smil – Invention and Innovation: Manitoba Üniversitesi’nde çevre bilimi alanında fahri profesör olan Smil, Gates’in en sevdiği yazarlardan biri. Gates, Smil’in 44 kitabının her birini okuduğunu ve “geçmişi açıklama konusunda Smil’den daha iyisi olmadığını” söylüyor. Smil bu kitabında, tarih boyunca insanoğlunun inovasyon örneklerini incelerken, başarısızlığa uğrayan, hatta felaketle sonuçlanan icatları da ele alıyor. Ayrıca, nükleer füzyon yoluyla enerji üretmek gibi insanlara uzun zamandır vaat edilen ancak henüz gerçekleşmeyen yeniliklerle ilgili neler olduğunu da açıklıyor. Gates, kitabı “insan yaratıcılığının bizi zamanın bu anına nasıl getirdiğini” anlamak isteyen herkese tavsiye ediyor.

Timothy Taylor’dan online ekonomi dersleri

Gates, on yıldan fazla bir süre önce izlediği ama bugün hala çevresine tavsiye ettiği Timothy Taylor’ın Wondrium’dan izlenebilen üç serilik ekonomi derslerini de listeye ekliyor. Her biri yaklaşık 30 dakikalık toplam 96 videodan oluşan dersler, ekonominin geniş kapsamı içinde farklı konuları ele alıyor. “Taylor’ın derslerinden herhangi biriyle yanlış yapamazsınız” diyen Gates, dersleri şöyle özetliyor:

“‘Yeni Küresel Ekonomi’ size farklı bölgelerin temel ekonomik tarihini ve piyasaların nasıl işlediğini öğretiyor. ‘Ekonomi’, ekonomi ilkelerini derinlemesine anlamak isteyenler için en uygun olanı. ‘Beklenmedik Ekonomi’ ise muhtemelen en geniş kitleye hitap ediyor çünkü Taylor bu bilgileri hediye verme, trafik, doğal afetler, spor gibi basit günlük hayattaki olaylara uyguluyor.”

Netflix’ten mini dizi

Gates, kitap ve derslerin yanı sıra Netflix’in, Pulitzer Ödüllü aynı isimli romandan uyarlanan ‘Göremediğimiz Tüm Işıklar’ mini dizisini de öneriyor. Kitabını okuyup beğendiğini dizisini de bir o kadar sevdiğini söyleyen Gates, “Bazen sevdiğiniz bir kitabın uyarlaması hayal kırıklığı yaratabiliyor. Burada durum böyle değil; dizi de aynı derecede iyi. Hikayedeki kötü adam ve Nazi mücevher avcısı von Rumpel’i canlandıran oyuncu özellikle unutulmaz” diyor.

Spotify çalma listesi

Gates, ABD’den ve dünyanın dört bir yanındaki tatil şarkılarından oluşan çalma listesini de “İster çirkin bir kazakla, ister hediye paketlerken, ister aileniz ve arkadaşlarınızla bir masanın etrafında dinleyin, umarım bu şarkılar sizin tatillerinize de benimkiler kadar neşe getirir” sözleriyle paylaştı.