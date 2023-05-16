Bill Gates hayıflandı: Hafta sonlarına inanmazdım

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, geçmişte uzun saatler çalıştığını ve geçmişe dönse iş-yaşam dengesini daha iyi kurmak istediğini dile getirdi.
Gates, Kuzey Arizona Üniversitesi’nin ormancılık ve mühendislik mezunlarının katıldığı bir programda konuştu. Yeni mezunlara hatalarından ders alması gerektiğini dile getiren Gates, geçmişe baktığında iş-yaşam dengesini daha iyi kurmayı isteyeceği söyledi.
Bloomberg’ün aktardığına göre Gates’in yeni mezunlara önerileri şöyle:
*Kendine biraz müsamaha gösterirsen tembel olmazsın. İş-yaşam dengesi daha iyi kurulabilirdi.
*Tatillere inanmazdım. 22 yaşındayken sonsuza kadar Microsoft’ta çalışacağımı düşünüyordum. Hafta sonlarına inanmazdım. Etrafımdaki herkesi çok uzun saatler çalışmaya ittim.
*Microsoft’un ilk günlerinde, kimin erken ayrılıp geç kaldığını takip ederdim. İhtiyacın olduğunda ara ver. İhtiyaçları olduğunda çevrendeki insanlar üzerinde rahat ol.
*Hatalarınızdan ders alın.
*Yaşlanmak ve baba olmak, hayatta çalışmaktan daha fazlası olduğunu fark etmemi sağladı.
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