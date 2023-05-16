Bill Gates hayıflandı: Hafta sonlarına inanmazdım

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, geçmişte uzun saatler çalıştığını ve geçmişe dönse iş-yaşam dengesini daha iyi kurmak istediğini dile getirdi.

Bill Gates. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Gates, Kuzey Arizona Üniversitesi’nin ormancılık ve mühendislik mezunlarının katıldığı bir programda konuştu. Yeni mezunlara hatalarından ders alması gerektiğini dile getiren Gates, geçmişe baktığında iş-yaşam dengesini daha iyi kurmayı isteyeceği söyledi.

Bloomberg’ün aktardığına göre Gates’in yeni mezunlara önerileri şöyle:

*Kendine biraz müsamaha gösterirsen tembel olmazsın. İş-yaşam dengesi daha iyi kurulabilirdi.

*Tatillere inanmazdım. 22 yaşındayken sonsuza kadar Microsoft’ta çalışacağımı düşünüyordum. Hafta sonlarına inanmazdım. Etrafımdaki herkesi çok uzun saatler çalışmaya ittim.

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*Microsoft’un ilk günlerinde, kimin erken ayrılıp geç kaldığını takip ederdim. İhtiyacın olduğunda ara ver. İhtiyaçları olduğunda çevrendeki insanlar üzerinde rahat ol.

*Hatalarınızdan ders alın.

*Yaşlanmak ve baba olmak, hayatta çalışmaktan daha fazlası olduğunu fark etmemi sağladı.