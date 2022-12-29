Bill Cosby sahneye dönüş hazırlığı yapıyor

İşlediği cinsel suçlar nedeniyle 7 yıldır sahneden uzak olan komedyen Bill Cosby dönüş için hazırlık yaptığını söyledi.

Bill Cosby Fotoğraf: Reuters

ABD’li komedyen Bill Cosby katıldığı bir radyo programında 2023 yılında sahnelere dönmek için bir turne hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

85 yaşındaki Cosby, 2018 yılında Pensilvanya’da cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş, yaklaşık 3 yıl hapis yatmıştı. Eyalet Yüksek Mahkemesi mahkumiyet kararını bozunca 2021’de serbest bırakıldı.

Radyocu Scott Spears’ın WGH Talk programına katılan komedyen, 2023 için “Performansımı sergileyebileceğimi ve izleyicilerimin beni tanıdığı Bill Cosby olabileceğimi hissediyorum” dedi.

Cosby’nin menajeri Andrew Wyatt da Variety’ye yaptığı açıklamada ‘turneye ilkbahar/yaz aylarında başlamayı düşündüklerini’ söyledi.

En son Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde 2 Mayıs 2015’te canlı bir performans sergileyen Bill Cosby’nin tekrar sahneye çıkmak istemesi anlaşılabilir ancak bunu kolaylıkla yapıp yapamayacağı henüz belli değil.

Cosby bazı suçlarından aklansa da hakkında yeni davalar açılmaya devam ediliyor. Bu ayın başlarında beş kadın daha Bill Cosby’den şikayetçi oldu. Davalar, New York eyaletinin cinsel suçlarla ilgili şikayetlerde zaman aşımı şartını kaldırmasının ardından geldi.

Kadınlardan dördü, Cosby’nin kendilerini cinsel eylemlere zorladığını iddia ediyor. İddialar aktörün NBC’deki ‘The Cosby Show’un (Cosby Ailesi) yıldızı olarak şöhretinin zirvesinde olduğu 1980’lerin sonlarına veya 1990’lara dayanıyor. Eski bir Hollywood yöneticisi olan Cindra Ladd ise Cosby’nin 1969’da kendisine tecavüz ettiğini iddia ediyor.