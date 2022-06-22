Bill Cosby cinsel tacizden suçlu bulunsa da karardan ‘memnun’: Cezai tazminat alamadılar

Los Angeles’ta görülen davada jüri Bill Cosby’yi bir genç kızı 47 yıl önce taciz etmekten suçlu buldu. Cosby’nin avukatı karardan memnun olduklarını söyledi.

Bill Cosby Fotoğraf: Reuters

Judy Huth 1970’lerde henüz bir ergenken, Bill Cosby’nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş, dava açmıştı. 84 yaşındaki Cosby, avukatları aracılığıyla iddiaları yalanlamıştı.

Sekiz kadın ve dört erkekten oluşan jüri iddiayla ilgili açılan davada Cosby’yi suçlu buldu. Huth 500 bin dolar zarar tazminatı kazandı. Ancak cezai tazminat verilmedi.

CNN’in haberine göre Judy Huth ilk davayı 2014 yılında açtı, cinsel ilişkinin gerçekleşmediği cinsel saldırı ve bunun neden olduğu duygusal stres sebebiyle açtı. Huth olayın gerçekleştiği 1974’te 15 yaşında olduğunu belirtti. (Daha sonra tarih 1975 olarak revize edildi.)

Parkta film çekerken tanıştılar

Judy Huth’un anlattığına göre, Bill Cosby’yle parkta film çekerken tanıştılar. Cosby, Huth ve bir arkadaşıyla yakınlık kurdu ve çocukları önce tenis kulübünee sonra Playboy Malikanesi’ne davet etti. Burada çok sayıda içki ikram etti.

Huth’un iddiasına göre, Cosby yaşlarını biliyordu, bu yüzden ‘Playboy tavşanlarından biri yaşlarını sorarsa, 19 yaşında olduklarını söylemelerini’ istedi. Daha sonra kızları bir yatak odasına götürdü ve istismar etti.

Judy Huth mahkeme çıkışında gülümseyerek ‘mutlu olduğunu’ söyledi: “Uzun yıllar oldu, çok gözyaşı döküldü.” Huth’un avukatı Nathan Goldberg de, “Bu dava ‘kaçabileceğinizi ama saklanamayacağınızı’ kanıtlıyor” diye açıklama yaptı.

Cosby’nin sözcüsü Andrew Wyatt çıkışta yaptığı açıklamada ‘Cosby’nin karardan memnun olduğunu’ söyledi: “Bu karar bir zafer değildi, çünkü cezai tazminatları almadılar” dedi. Bu açıklama sırasında çevredekilerin yüksek sesli alaycı tezahüratlarına maruz kaldı.

Cosby’nin ekibi temyiz başvurusunda bulunmayı planlıyor.

50’den fazla taciz iddiası var

Cosby 2005’ten bu yana 50’den fazla kadına karşı cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Daha önce Philadelphia’da Andrea Constand’a saldırmaktan suçlu bulundu. Cezası temyizde bozulmadan önce Pensilvanya eyalet hapishanesinde kaldı, Eylül 2021’de serbest bırakıldı.

Judy Huth’un davası, Cosby hakkında açılan ilk hukuk davası.