Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli yaşamını yitirdi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli’nin vefatına ilişkin Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
“Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam.”