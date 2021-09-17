Bilgisayarın evlere girmesini sağlayan Clive Sinclair hayatını kaybetti

İlk ev bilgisayarı Sinclair ZX80’i icat ederek çığır açan Britanyalı Clive Sinclair 81 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Sinclair Research

1980’de bilgisayarın ‘evlere girmesini sağlayan’ icada imza atmanın yanı sıra 1972’de dünyanın ilk cep hesap makinesini, 1977’de ilk cep televizyonunu geliştiren Sinclair’in kızı Belinda Sinclair, babasının dün sabah başkent Londra’daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Clive Sinclair’in çok iyi baba ve dede olduğunun, onu çok özleyeceklerinin altını çizdi.

10 yılı aşkın süredir kanserle mücadele eden Britanyalı mucidin ölene kadar yeni bir şeyler icat etmek için çalıştığını belirten Belinda Sinclair, “Çünkü o, sevdiği işi yapıyordu. İcat onun tutkusu, macerasıydı” ifadelerini kullandı.

İcadı sayesinde bilgisayarı geniş kitlelerle tanıştıran Sinclair’in 1985’te piyasaya sürülen elektrikli aracı CF ise diğer icatları kadar başarılı olmadı. Yokuş çıkmakta zorlanan, hızı düşük bulunan araç Sinclair’in maddi sorun yaşamasına neden oldu.

Fotoğraf: BBC

‘Sör’ unvanı bulunan Sinclair’in üç çocuğu, beş torunu, iki torun çocuğu var.