ABD Başkanı Joe Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı. Beyaz Saray Doktoru Kevin O’Connor, “Biden hiçbir belirti göstermiyor, çok iyi hissediyor ancak yeniden karantinaya girecek” açıklamasında bulundu.

Covid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret eden O’Connor bu kapsamda Biden’a da sık sık test yaptıklarını aktardı.

Biden’ın salı, çarşamba, perşembe ve cuma yaptırdığı test sonuçlarının da ‘negatif’ çıktığını belirten O’Connor, “Cumartesi sabahı yapılan antijen testinde Biden’ın tekrar pozitife döndüğü görüldü” dedi.

O’Connor, ilaç tedavisine gerek görülmediğine işaret ederek, durumu iyi olan Biden’ın tekrar karantinaya girdiğini aktardı.

Biden’ın Covid-19 testi ilk olarak, 22 Temmuz’da pozitif çıkmıştı. 27 Temmuz Çarşamba işinin başına dönen Biden’ın çarşambadan itibaren katıldığı toplantılarda maske takmaması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.