Biden’a göre Putin savaşı çoktan kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşını çoktan kaybettiğini söyledi.

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NATO’ya yeni katılan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’yi ziyaret eden Biden, Fin Devlet Başkanı Sauli Niinisto birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre “Putin savaşı çoktan kaybetti. Putin’in ciddi sorunu var. Ukrayna’daki savaşı kazanması da mümkün değil” diyen Biden, Kiev’in karşı saldırısının Moskova’yı müzakere masasına oturmaya zorlayacağını umduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırıları ve nükleer silah söylemlerinin yeniden gündeme gelmesine değinen Biden, Putin’in nükleer silah kullanma ihtimalinin bulunmadığını ve savaşın da yıllarca sürmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’ya, NATO’ya katılım davetiyesi verilmemesi meselesine açıklık getiren Biden, hiçbir ülkenin savaş halindeyken NATO üyesi olamayacağının altını çizdi.

Ukrayna’nın halihazırda ittifaka katılmasının bir yönüyle üçüncü dünya savaşı anlamına geldiğini kaydeden Biden ama Kiev’in bir gün mutlaka NATO üyesi olacağı sözünü verdi.

Rus paralı asker şirketi Wagner’in lideri Yevgeny Prigojin’e de tavsiyede bulunan Biden, olası bir zehirlenme hadisesine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi:

“Ben onun (Prigojin) yerinde olsam, yediklerime dikkat ederdim. Gözümü menümden ayırmazdım.”