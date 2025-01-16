Biden, veda konuşmasında oligarşiye karşı uyardı

ABD Başkanı Joe Biden, ulusa veda konuşmasında, halkı oligarşiye karşı uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden. Fotoğraf: AA

Seçilmiş ABD başkanı Donal Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesi ve koltuğu Joe Biden’den devralması bekleniyor.

Biden, pazartesi boşaltacağı Oval Ofis’ten bir veda konuşması yaptı: “Bugün Amerika’da, tüm demokrasimizi, temel hak ve özgürlüklerimizi ve herkesin ilerlemesi için adil bir şansı tam anlamıyla tehdit eden aşırı zenginlik, güç ve nüfuzdan oluşan bir oligarşi şekilleniyor.”

‘Gücün birkaç ultra zengin insanın elinde yoğunlaştığını’ söyleyen Biden, “Bu kişilerin gücü kötüye kullanmaları denetlenmezse tehlikeli sonuçlar doğabilir” dedi.

Eski başkan Dwight Eisenhower’a da atıf yapan Biden, “Ülkemiz için gerçek tehlikeler oluşturabilecek bir teknoloji-endüstriyel kompleksinin potansiyel yükselişi konusunda da aynı derecede endişeliyim” dedi.

Donald Trump konusunda da endişeli olan ABD başkanı, konuşmasında yapay zeka ve Çin’e de dikkat çekti:

“Yapay zeka, kanser gibi hastalıklara çare bulmamıza yardımcı olabilir ancak gerekli önlemler alınmazsa yapay zeka, haklarımız, yaşam biçimimiz, mahremiyetimiz, çalışma şeklimiz ve ulusumuza yönelik yeni tehditler doğurabilir.

Yapay zekanın tüm insanlık için güvenli ve güvenilir olmasını sağlamalıyız. Yapay zeka alanında Çin değil, ABD öncü olmalıdır.

50 yıllık kamu hizmetinin ardından size söz veriyorum ki ulusumuzun temsil ettiği fikre hala inanıyorum. Siz de inancınızı koruyun.”