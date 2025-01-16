Biden'dan giderayak izin: Kıbrıs, ABD silahlarını 'ucuza' alabilecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın yayınladığı direktifle Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD’den ‘ucuza’ silah satın alabilecek, ihtiyaç fazlası Amerikan askeri teçhizatı edinebilecek.

Joe Biden. Fotoğraf: AA

VOA Türkçe‘nin haberine göre gelişme ABD’nin Kıbrıs yönetimine on yıllardır uyguladığı silah ambargosunu 2020’de kaldırmasının ardından atılmış önemli bir adım.

Kıbrıs deniz koridoru aracılığıyla savaştan zarar gören Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca yabancı uyrukluların Ortadoğu’daki çatışma bölgelerinden tahliyesi için bir geçiş noktası.

Görevi 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek Biden kararın ‘savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri sağlanmasının ABD’nin güvenliğini güçlendireceğini ve dünya barışını teşvik edeceğini’ öne sürdü.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Biden’ın direktifiyle özel şirketler yerine doğrudan ABD hükümetiyle muhatap olacak. Bu ABD yapımı silahları daha düşük maliyetle satın alabilecekleri anlamına geliyor.

Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs, ABD silah pazarının on yıllardır kendisine kapalı olması nedeniyle silah için Rusya ve diğer ülkelere yönelmişti.

Kıbrıs’ın şu an Sovyet döneminden kalma T80 ana muharebe tankları ve TOR-M1 uçaksavar füze bataryaları gibi silahları bulunuyor.