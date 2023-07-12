Biden: Türkiye’ye F-16 uçaklarını satabileceğimizden eminim

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımını desteklemeye devam edeceğinden ve F-16 savaş uçaklarını satabileceklerinden emin olduğunu belirtti.

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Biden, Litvanya’daki NATO Zirvesi’nin ardından Finlandiya’ya gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA’nın haberine göre Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkan New Jersey Senatörü Bob Menendez’in itirazından vazgeçip geçmeyeceği sorusuna Biden, “Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girmesini desteklemeye devam edeceğinden ve o F-16’ları satabileceğimizden eminim” şeklinde konuştu.

Biden, NATO Zirvesi kapsamında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle ikili görüşmenin de çok iyi geçtiğini belirtti.

Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusuna da değinen Biden, “Savaş bitene kadar değil. Zelenski’nin anladığı bir şey var ki müttefikler tarafından kabul edilen taahhütlere sahip olduğu sürece şu anda NATO’da olup olmaması önemli değil” ifadelerini kullandı.