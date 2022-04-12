Biden, Putin’in Ukrayna’da ‘soykırım yaptığını’ söyledi

ABD Başkanı Joe Biden ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da ‘soykırım’ yaptığını söyledi.

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Biden, ABD’nin Iowa kentinde, ülkede son dönemde artan akaryakıt fiyatları ve son 41 yılın zirvesini gören enflasyona ilişkin konuştu.

ABD başkanı enflasyonun etkilerinin azaltılması için çalıştıklarını söyleyerek, enflasyonu ‘Putin’in fiyat artışı’ olarak nitelendirdi.

Tüm dünyadaki ve ABD’deki akaryakıt fiyatlarının azaltılması için stratejik petrol rezervlerinden her gün 1 milyon varil petrolü piyasaya sürdüklerini ve diğer ülkelerin de benzeri adımlar attığını dile getiren Biden, “Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı” dedi.

Daha önce Buça’da yaşananları ‘savaş suçu’ olarak nitelendiren Biden, bu sözleriyle Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri için ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı.