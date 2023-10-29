Biden Netanyahu’dan Gazze’ye yardımların artırılmasını istedi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Gazze’ye yardım akışının artırılmasını istedi.

ABD Başkanı Biden, İsrail’de

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Biden, Netanyahu’yla telefonda görüştü.

AA’nın haberine göre Biden’ın görüşmede ‘İsrail’in, teröre karşı vatandaşlarını korumak konusunda her türlü hakkı ve sorumluluğu olduğunu ve bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapması gerektiğinin altını çizdiği’ bildirildi.

Biden’ın, ‘Gazze’deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım akışının derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurguladığı’ aktarıldı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Buna karşı resmi savaş ilan eden İsrail, Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarına başladı ve karadan kısmi bir şekilde kente girdi.

İsrailli yetkililer, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 311’i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göreyse İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342’si çocuk, 2 bin 262’si kadın olmak üzere 8 bin 5’e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralanmıştı.