Fidan ABD’li mevkidaşıyla Filistin’i konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü.

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Görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Blinken, şunları dedi:

“Gazze ihtilafının bölgeye daha da yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek yönündeki çabalarımızı görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüm. Ayrıca İsveç’in NATO’ya katılımının onaylanmasını da tartıştık.”

I spoke with Turkish Foreign Minister @HakanFidan to discuss our efforts to prevent the spread of the Gaza conflict further into the region, secure the release of hostages, and mobilize humanitarian aid. We also discussed ratification of Sweden’s accession to NATO. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 29, 2023

AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Fidan görüşmede, ‘Gazze’deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu’ vurguladı.