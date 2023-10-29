Fidan ABD’li mevkidaşıyla Filistin’i konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü.
Görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların ele alındığı kaydedildi.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Blinken, şunları dedi:
“Gazze ihtilafının bölgeye daha da yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek yönündeki çabalarımızı görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüm. Ayrıca İsveç’in NATO’ya katılımının onaylanmasını da tartıştık.”
AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Fidan görüşmede, ‘Gazze’deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu’ vurguladı.