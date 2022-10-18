Biden, kürtajın ülke çapında yasaklanmasına ilişkin tasarıyı veto edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin kürtajın ülke genelinde yasaklanmasına ilişkin sunduğu tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

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Biden, Washington’da Ulusal Demokratik Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. AA’nın haberine göre konuşmasında ağırlıklı olarak kürtaj tartışmalarına değinen Biden, Cumhuriyetçilerin kürtajı tüm ülkede yasaklamak için sunduğu yasa tasarısına ilişkin, “Bu tasarıyı Kongreden geçirirse, ben veto ederim” ifadesini kullandı.

Biden, Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal hak olarak tanıyan kararı iptal etmesinden bu yana 16 eyaletin kürtajı yasakladığına işaret ederek, “Sadece mesleklerini yapmak isteyen doktorlar ve hemşirelerin kafasında çok fazla karışıklık ve belirsizlik var” diye konuştu.

Anayasal hak için çağrı

Kongreye, kürtajı anayasal hak haline getirecek bir tasarıyı hemen onaylamaları çağrısında bulunan Biden, şöyle devam etti: “Senato ve Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü korumak için daha çok Demokrat seçmeliyiz. Eğer bunu başarırsak, Amerikan halkına sözüm olsun, Kongreye sunacağım ilk yasa tasarısı kürtajın anayasal hak olması olacak.”

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli ‘Roe-Wade kararı’ dokuz yargıçtan altısının oyuyla iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin inisiyatiflerine bırakılmıştı.