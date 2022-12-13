Biden, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasayı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasayı imzaladı.

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Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato’nun ardından söz konusu yasa, Biden’ın onayını aldı.

AA’nın haberine göre Biden, söz konusu yasayı Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği törenle imzaladı.

ABD’de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkeme’nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasayla güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre’deki Demokratlar harekete geçmişti.