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Yaramazlara biraz batar!

ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, uzun süredir tartışılan ‘eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik’ yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato’da 29 Kasım’da onaylanan ‘Evliliğe Saygı Yasası’ başlıklı düzenlemeyi oyladı.


Tasarı, 169 “Hayır” oyuna karşı, 258 vekilin “Evet” oyuyla kabul edildi.

Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına gidecek.

ABD’de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkeme’nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre’deki Demokratlar harekete geçmişti.

ABD Senatosu eşcinsel evliliklere güvence veren tasarıyı onayladı

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