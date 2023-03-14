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Yaramazlara biraz batar!

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığını bildirdi.

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Fotoğraf: AA

Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Avustralya’nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde bir araya geldi.


Biden, üçlü görüşmenin ardından liderlerle ayrı olarak ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Çin’in AUKUS’u kendisine karşı bir saldırganlık olarak görmesinden endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruya Biden, “Hayır” yanıtını verdi.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu ise “Evet” şeklinde yanıtladı ancak ne zaman görüşeceğine dairse bilgi vermeyeceğini kaydetti.

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