Bianet editörü Aren Yıldırım gözaltına alındı

Bianet’in Kürtçe yayını bianet Kurdî editörü Aren Yıldırım, bu sabah saat 6:00’da İstanbul Üsküdar’daki evinde polis baskınıyla gözaltına alındı.

Aren Yıldırım. (Bianet)

Bianet’in aktardığına göre Yıldırım, Fatih’teki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yıldırım’ın avukatlarından Ülkü Şahin, dosyada kısıtlama ve 24 saat avukatla görüş yasağı olduğu bilgisini verdi.

2019’dan bu yana bianet Kurdî editörlüğünü yapan Yıldırım, dilbilimci, çevirmen ve gazeteci. Yıldırım, Kürtçe (Soranca) Konuşma Kılavuzu ve Bo Bîyanîyan Kitêbî Fêrbûnî Kurdî adlı iki kitabın da yazarı.