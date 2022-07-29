Beyonce’den hayranlarına ‘sızıntı’ teşekkürü

Beyonce, merakla beklenen albümü ‘Renaissance’ yayınlanmasına 36 saat kala sızmasının ardından hayranlarına teşekkür etti.

Fotoğraf: Carlijn Jacobs

Bol Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Beyonce yedinci albümünden ilk tekliyi haziranda çıkarmıştı. ‘Break My Soul’ çalışanların yaşadığı tükenmişlik sendromuna değinmesiyle ‘istifaya çağrı’ niteliğinde algılanmış ve milyonların hislerine tercüman olmuştu.

Dün gece yayınlanan albüm yayın tarihine iki günden kısa bir süre kala internete düşmüş, ‘Kraliçe B’nin hayranları safları sıklaştırmıştı. Birbirlerine şarkıları dinlememe çağrısı yapmış, albümün resmi yayınlanma gün ve saatini beklemeleri için birbirlerini uyarmıştı.

Beyonce, Instagram hesabından yayınladığı mesajlarla hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: “Albüm sızdı ve siz hepiniz aynı anda albümün tadını çıkarmak için yayınlanma saatine kadar beklediniz. Böylesi bir şey hiç görmemiştim. Sevginiz ve korumacılığınız için size ne kadar teşekkür etsem az. Kulübe erken sızmaya çalışanları uyarmanızı takdir ediyorum. Bana dünyaları verdiniz. Her daim güçlü desteğiniz için teşekkür ederim. Sabırlı olduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.”