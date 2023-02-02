Beyonce yedi yıllık arayı kapatıyor: Dünya turnesinin programını duyurdu

ABD’li pop yıldızı Beyonce, yedi yıl aranın ardından son albümü ‘Renaissance’ ile aynı adı taşıyan bir dünya turnesine çıkacağını duyurdu.

2018’den bu yana konser vermeyen şarkıcı, geçen haftalarda Dubai’de lüks bir otelin açılışında yalnızca VIP konuklara özel bir sahne almıştı.

Bu yıl yeni albümüyle Grammy Müzik Ödülleri’nde dokuz adaylık elde eden Beyonce, yedi yıl aranın ardından Mayıs’ta Avrupa’da başlayıp Eylül’de ABD’de sona erecek bir turneye çıkacağını açıkladı.

Beyonce’ye albümde birlikte çalıştığı Drake, Pharrell Williams, The-Dream ve Skrillex gibi birlikte çalıştığı sanatçılar da eşlik edebilir.

Turnenin programı açıklanırken, biletlerin ne zaman satışa çıkacağı henüz duyurulmadı.