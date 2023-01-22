Beyonce dört yıl aradan sonra sahnede: Seçili konuklara 24 milyon dolarlık ‘sansürlü’ konser

Popun parlak yıldızı Beyonce, dört yıl aranın ardından ilk kez Dubai’de Atlantik Otel’in açılışında görkemli bir şovla sahneye çıktı.

Beyonce dört yıl aradan sonra Dubai’de Atlantik Otel’in açılışında sahne aldı

2008 yılında büyük bir törenle açılan ve bir yıl içinde borçlarından dolayı iflas eden Atlantik Otel yeniden faaliyete geçti.

14 yıl önceki gibi yine hiçbir masraftan kaçınmayan ve görkemli bir açılış gecesi düzenleyen otel, gecede yalnızca özel konuklara verilecek konser için ABD’li şarkıcı Beyonce’ye 24 milyon dolar (450 milyon TL) ödedi.

Ünlü yıldız dört yıl aradan sonra ilk kez dün, Jay Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo gibi yıldızların da yer aldığı gecede sahne aldı.

Deniz kıyısındaki ultra lüks otelde gerçekleştirilen özel etkinliğin ardından havai fişek gösterisi ve DJ grubu Swedish House Mafia’nın başını çektiği bir parti verildi.

Yeni albümden şarkı söylemedi

The Guardian‘ın aktardığına göre Beyonce konserde çok beğenilen 2022 albümü Renaissance’tan bir parça söylemedi. Bunun nedeni olarak da albümdeki şarkıların ‘queer topluluklara bir aşk mektubu’ niteliğinde olması ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde eşcinselliğin yasa dışı olması olarak gösterildi.

En ucuz oda 850 dolar

Altı kulenin birleşimi olan 43 katlı, 795 odalı otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar. Konukların izleyebileceği 4 bin denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve barı bulunan otelin 44 odasında yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor.

Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli süitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar (1 buçuk milyon TL) olduğu açıklandı. 22’nci katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.