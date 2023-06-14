Beyonce konseri, İsveç’te enflasyon artışına neden oldu

Amerikalı pop yıldızı Beyonce’un İsveç’te verdiği konser, ülkenin aylık enflasyonun etkiledi.

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Yıldız isim merakla beklenen dünya turnesine geçen ay Stockholm’den başlamıştı. BBC Türkçe’nin haberine göre Beyonce’un konserinin düzenleneceği tarihte konaklama ve restoranlara talepte öylesine bir artış oldu ki bu ülkenin ekonomik istatistiklerine yansıdı.

İsveç mayısta beklenenin üzerinde, yüzde 9,7 enflasyon açıkladı. Bu sürpriz artışın nedeni olarak, otellere ve restoranlara olan talep gösterildi.

Danske Bank’tan ekonomist Michael Grahn, Beyonce olan büyük ilginin bu artışa küçük bir katkı yaptığını değerlendirdi.

Grahn tek bir yıldızın böyle bir etki yapmasının çok nadir olduğunu, benzer etkiyi büyük futbol turnuvalarının yapabileceğini kaydetti.

Amerikalı süper yıldız 2022 yılında yeni bir albüm yayınladı. Yedi yıldır ilk kez solo dünya turnesine çıkan Beyonce’un konserleri yarattığı ekonomiyle de ele alınıyor.

Bir tahmine göre, Eylül ayında sonlanacak turne, 2 milyar sterlinlik bir hasılat yaratabilir.

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren Airbnb’den yapılan açıklamaya göre, konser yapılacak şehirlerde konaklamaya olan talep uçmuş durumda.

Birçok şehirde stadyum konser biletleri çok kısa sürelerde tükendi. Beyonce’un Galler’deki konseri için 60 bin hayran bu kente akın etti.