Beyoğlu’ndaki silahlı kavgada bir ölü

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

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AA’nın haberine göre, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı, olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya’yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Polis ekipleri olay yerini inceledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.