Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu CHP'de

AKP’nin hiç kaybetmediği İstanbul’un simge ilçelerinden Beyoğlu’nu CHP almayı başardı.

Fotoğraf: AA

AA’ya göre sandıkların tamamı açıldı. Durum şöyle:

  • CHP: 49,24
  • AKP: 40,76
  • YRP: 2,55
  • İYİ Parti: 2,20

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