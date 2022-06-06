Beyoğlu’nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen üç şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda 63 yaşındaki bir kadını ellerini bağlayıp bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı.

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Polis ekipleri, geçen cumartesi Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak’taki bir binanın ikinci katında 63 yaşındaki Aysel Bozkurt’un elleri bağlanıp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Araştırmada, Bozkurt’un öldürüldüğü saatlerde binadan çıkarak uzaklaşan ve olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen üç şüpheli tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Eyüp K. (19), Mehmet S. (18) ve K.K’yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. ‘nitelikli kasten öldürme’ ile ‘yağma‘, K.K. ise ‘nitelikli kasten öldürme’ suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.