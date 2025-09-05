'Beygül' okuruyla buluştu

Uzun yıllar farklı dergi ve gazetelerde muhabirlik yapan, birçok sanat projesine imza atan Menekşe Gülben, 2021’de yayınlanan ilk öykü kitabı Yalnızlık Bakanlığı’nın ardından Everest Yayınları’ndan çıkan ilk romanı Beygül ile okur karşısında.

Menekşe Gülben, Beygül’de hafıza, aidiyet, aile ve cinsiyet gibi temaları işleyerek, geçmiş ile bugün arasındaki zamanın, zihnin ve gerçekliğin ilişkisini sorguluyor.

Antalya’da başlayan, İngiltere’den İtalya’ya, oradan İstanbul’a uzanan hafızanın izini süren kitap, ‘Geçmişte bir ana geri dönersek, o anı paylaştığımız insanlar artık yoksa, biz o anı gerçekten yaşadığımıza nasıl emin olabiliriz?’ sorusunu merkezine alıyor.

Kapağında, sanatçı Rasim Aksan’ın, Beygül’den ilhamla ürettiği ‘sarı erik’ temalı eserinin yer aldığı kitap okuru, zihnin izleğini takip ederken gerçeği ne kadar yansıtılabileceğini düşünmeye davet ediyor.