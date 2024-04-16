Beyaz Saray: Biden İran'la savaş istemiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’la savaşa karşı olduğu bildirildi.

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İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı.

ABD yönetimi de zarar olmaması nedeniyle gerilimi tırmandırmamak için İsrail’den saldırıya yanıt vermemesini istemişti.

Ancak İsrail’in karşılık vermeye hazırlandığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’a Pensilvanya ziyareti sırasında eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby konuya ilişkin ABD’nin tavrını anlattı.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Kirby, Biden’ın İran’la savaş istemediğini söyledi. Ayrıca Biden’ın çatışmanın derinleşmesine karşı olduğunu aktardı.

CNN’e bilgi veren yönetimden üst düzey bir yetkili de ABD’nin İsrail’in vereceği askeri karşılığın kapsamının sınırlı olmasını beklediğini ifade etti.