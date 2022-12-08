DSG’nin çıkışı karşılık buldu: ABD’den harekata karşı Türkiye’ye ‘güçlü mesaj’

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonu hakkında “IŞİD mücadele hedefimizi riske atacak askeri harekât görmek istemiyoruz” dedi.

Kirby, Türkiye’nin kendini savunma hakkını desteklediklerini fakat Suriye’nin kuzeybatısında yürütülecek askeri harekatlara dair riskleri de Türkiye’ye net bir şekilde ilettiklerini açıkladı.

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Reuters’ın haberine göre Kirby, “Suriye’nin kuzeybatısında sivilleri hâlihazırda olduklarından da fazla tehlikeye atacak, Suriye’deki askerlerimizi, çalışanlarımızı ya da İslam Devleti’yle (IŞİD) mücadele hedefimizi riske atacak askeri harekât görmek istemiyoruz” dedi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde altı kişinin öldüğü 13 Kasım’daki patlamanın ardından resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin düzenediğini belirtmişti. PKK ve YPG’yse bunu reddetmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Kasım’da Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatının başladığını duyurmuştu. O günden bu yana hava harekatı ve topçu ateşi sürerken kara harekatının yakın olduğuna ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Batılı ülkelerse Türkiye’nin operasyonuna karşı temkinli açıklamalar yapıyor.

DSG operasyonları durdurmuştu

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun en önemli unsurlarından, YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’yse, ABD’den Türkiye’ye yeterince kuvvetli bir tepki gösterilmediği için terörle mücadele operasyonlarını durdurmuştu.