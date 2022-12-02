ABD’den Türkiye’ye karşı ‘güçlü mesaj’ bekleyen DSG, IŞİD operasyonlarını durdurdu

Demokratik Suriye Güçleri, ABD önderliğinde IŞİD’e karşı yürütülen ‘terörle mücadele’ operasyonlarını durdurdu.

DSG konvoyu. Fotoğraf: Reuters

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Kasım’da Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Kara harekatı içinse hazırlıkların tamamlandığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının beklendiği bildirilmişti.

ABD ve Rusya, gerilimin düşürülmesinin gerektiğini söylüyordu.

Suriye’de ABD öncülüğünde IŞİD ile mücadele için kurulan koalisyonun unsurlarından Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı Mazlum Kobani’yse, üç gün önce, ABD’nin verdiği teminata rağmen Türkiye’nin sınır ötesi operasyon başlatacağından endişe duyduğunu ve ABD’nin harekatın önüne geçmek için ‘daha güçlü’ bir mesaj vermesi gerektiğini dile getirmişti.

DSG şimdiyse, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği saldırıların ardından ABD önderliğindeki koalisyon ile ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurdu.

DSG sözcüsü Aram Henna Reuters’a yaptığı açıklamada DSG’nin, ‘koalisyonla bütün koordinasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarını’ durdurduğunu söyledi.