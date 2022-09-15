Better Call Saul hayranları soruyor: Adaletin bu mu Emmy!

Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan 74’üncü Emmy ödüllerinde yedi adaylığa rağmen ödül alamayan Better Call Saul’un, hayranlarında yarattığı duygular çeşitli: Öfke, şaşkınlık, hayalkırıklığı… Oysa bu hüsranı yaşayan yalnız o değil… Emmy Ödülleri tarihi sıfır çeken ünlü yapımlarla dolu.
Breaking Bad’in ‘spin-off’ (popüler bir yapımın bir karakteri ya da döneminden yola çıkarak yeniden çekilen dizi veya film) dizisi Better Call Saul altı sezonunda toplam 46 kere aday olmuş, onlardan da eli boş dönmüştü.
Dizinin hayranları şaşkın ve öfkeli. Belki de tek teselli, televizyon tarihinin sıfır ödüllü büyük yapımlarla dolu olması. IndieWire hem Better Call Saul’a hem de diğer dizilere saygı duruşunda bulunuyor ve eskileri hatırlatıyor.
Amerikan adalet sistemini bir hapishanenin bakış açısıyla anlatan Oz, altı sezonda Emmy’ye sadece iki kez aday oldu.
Patrick McGoohan’ın aynı adlı 1967 serisine dayanan mini dizi ‘The Prisoner’ın yıldızı Ian McKellen 2010’da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olmuştu. İkinci adaylık Sinematografi dalında Florian Hoffmeister’a gelmişti.
Baltimore’da geçen drama, yarattığı doğal atmosferle televizyon dünyasına yeni bir soluk getirmesine rağmen hiç ödül alamadı. Yalnızca, 2005 yılında Drama Dizisi dalında, 2008’de En İyi Senaryo dalında aday gösterildi.
Rob Delaney ve Sharon Hogan’ın yazıp oynadıkları sitcom, BAFTA tarafından sık sık ödüllendirilse de Televizyon Akademisi’nden hiç ödül alamadı. Aldığı iki adaylık, Komedi Dizisinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu dalında Carrie Fisher ve En İyi Komedi dalında geldi.
Aile draması dizisinin Anthony Mendez, 2015 ve 2016 yıllarında En İyi Anlatıcı dalında iki kere aday gösterildi.
Alfred Hitchcock’un meşhur ‘Sapık’ filminin en iyi spin-off’u kabul edilen ‘Bates Motel’ Norman Bates ve annesi Norma karakterlerini daha yakından tanımamızı sağlamıştı. Norma’yı canlandıran Vera Farmiga 2013’te En İyi Kadın Oyuncu ödülü için aday oldu. Diğer iki adaylık, En İyi Korku Dizisi ve En İyi Müzik dallarında geldi.
Çarpıcı animasyon stiliyle ünlü Hollywood parodisi ‘BoJack Horseman’ 2019 ve 2020’de En İyi Animasyon Ödülü’ne aday oldu. 2017’de Kristen Schaal, ‘Sarah Lynn’ performansıyla aday olmuştu.
Zamanla bir külte dönüşen komedi, 2004’te Yazarlık, Yönetmenlik ve Müzikal/Komedi dallarında aday olmuştu.
17 yıllık yayın süresi boyunca yalnızca üç kez aday oldu. 2013, 2014 2015’te En İyi Dublör Kullanımı dalında adaylık kazandı.
Marvel Dünyası’yla karıştırmayınız, bahsi geçen, 60’lı yıllarda televizyon izleyicisini mıknatıs gibi çeken popüler bir casusluk dizisi. Diana Rigg Emma Peel rolüyle 1967’de ve ertesi yıl en iyi oyuncu ödülüne aday olmuştu. Yine aynı yıllarda en iyi drama dizisi için de aday gösterilmişti. Ama diziye dört adaylıktan fazlası layık görülmedi.
İlk sezonuyla beş Emmy ödülüne aday gösterilen sitcom bir daha ödül alamadığı gibi aday da gösterilmedi. 2012 için aday olduğu kategoriler, En İyi Casting, En İyi İsim Tasarımı, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Başrol (Zooey Deschanel) ve En iyi Yardımcı Oyuncu (Max Greenfield) dallarında oldu.
Müzikal drama Empire’ın kostüm tasarımcısı Paolo Nieddu oyuncusu Taraji P. Henson (En İyi Kadın Oyuncu, 2015 ve 2016) Emmy için birden çok aday gösterildi. En İyi Orijinal Müzik ve Şarkı Sözü adaylıklarıyla birlikte toplam beş adaylığı vardı.
Nickelodeon’un çocuklar için yaptığı SpongeBob SquarePants, yayında olduğu 23 yılda yalnızca onların değil yetişkinlerin de kalbini kazandı. Ancak 2002’den bu yana aday olduğu 10 Emmy ödülünden hiçbirini alamadı.
‘James Kirk’ ve ‘Mr. Spock’ gibi kahramanlarıyla televizyon tarihine damga vursa da 13 adaylığa rağmen hiç Emmy alamayan yapımlardan biri de ‘Star Trek’ (Uzay Yolu). 1967 ve 1968 tarihlerindeki En İyi Dizi adaylığı da buna dahil.
İnsan doğası ve ahlak felsefesiyle ilgili kışkırtıcı fikirler sunan komedi dizisi, En İyi Komedi dalında iki kere aday oldu. Ted Danson En İyi Oyuncu ödülü için 2018, 2019 ve 2020’de üç kere aday gösterildi. Dizinin toplamda 13 adaylığı var.
Altı sezon devam eden sitcom, başrol oyuncusu Amy Poehler’a 2014’te Altın Küre kazandırsa da Emmy getirmedi. Dizinin çeşitli kategorilerde toplam 14 adaylığı var.