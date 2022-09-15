Better Call Saul hayranları soruyor: Adaletin bu mu Emmy!

Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan 74’üncü Emmy ödüllerinde yedi adaylığa rağmen ödül alamayan Better Call Saul’un, hayranlarında yarattığı duygular çeşitli: Öfke, şaşkınlık, hayalkırıklığı… Oysa bu hüsranı yaşayan yalnız o değil… Emmy Ödülleri tarihi sıfır çeken ünlü yapımlarla dolu.

Better Call Saul (solda) Sünger Bob (üstte) ve Uzay Yolu (altta)

Breaking Bad’in ‘spin-off’ (popüler bir yapımın bir karakteri ya da döneminden yola çıkarak yeniden çekilen dizi veya film) dizisi Better Call Saul altı sezonunda toplam 46 kere aday olmuş, onlardan da eli boş dönmüştü.

Dizinin hayranları şaşkın ve öfkeli. Belki de tek teselli, televizyon tarihinin sıfır ödüllü büyük yapımlarla dolu olması. IndieWire hem Better Call Saul’a hem de diğer dizilere saygı duruşunda bulunuyor ve eskileri hatırlatıyor.

Oz, 1997-2002

Amerikan adalet sistemini bir hapishanenin bakış açısıyla anlatan Oz, altı sezonda Emmy’ye sadece iki kez aday oldu.

The Prisoner, 2009



Patrick McGoohan’ın aynı adlı 1967 serisine dayanan mini dizi ‘The Prisoner’ın yıldızı Ian McKellen 2010’da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olmuştu. İkinci adaylık Sinematografi dalında Florian Hoffmeister’a gelmişti.

The Wire, 2002-2008

Baltimore’da geçen drama, yarattığı doğal atmosferle televizyon dünyasına yeni bir soluk getirmesine rağmen hiç ödül alamadı. Yalnızca, 2005 yılında Drama Dizisi dalında, 2008’de En İyi Senaryo dalında aday gösterildi.

Catastrophe, 2015-2019

Rob Delaney ve Sharon Hogan’ın yazıp oynadıkları sitcom, BAFTA tarafından sık sık ödüllendirilse de Televizyon Akademisi’nden hiç ödül alamadı. Aldığı iki adaylık, Komedi Dizisinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu dalında Carrie Fisher ve En İyi Komedi dalında geldi.

Jane the Virgin, 2014-2019

Aile draması dizisinin Anthony Mendez, 2015 ve 2016 yıllarında En İyi Anlatıcı dalında iki kere aday gösterildi.

Bates Motel, 2013-2017

Alfred Hitchcock’un meşhur ‘Sapık’ filminin en iyi spin-off’u kabul edilen ‘Bates Motel’ Norman Bates ve annesi Norma karakterlerini daha yakından tanımamızı sağlamıştı. Norma’yı canlandıran Vera Farmiga 2013’te En İyi Kadın Oyuncu ödülü için aday oldu. Diğer iki adaylık, En İyi Korku Dizisi ve En İyi Müzik dallarında geldi.

BoJack Horseman, 2014-2020

Çarpıcı animasyon stiliyle ünlü Hollywood parodisi ‘BoJack Horseman’ 2019 ve 2020’de En İyi Animasyon Ödülü’ne aday oldu. 2017’de Kristen Schaal, ‘Sarah Lynn’ performansıyla aday olmuştu.

Chappelle’s Show” (2003-2006)



Zamanla bir külte dönüşen komedi, 2004’te Yazarlık, Yönetmenlik ve Müzikal/Komedi dallarında aday olmuştu.

It’s Always Sunny in Philadelphia, (2005)

17 yıllık yayın süresi boyunca yalnızca üç kez aday oldu. 2013, 2014 2015’te En İyi Dublör Kullanımı dalında adaylık kazandı.

The Avengers, 1961-1969

Marvel Dünyası’yla karıştırmayınız, bahsi geçen, 60’lı yıllarda televizyon izleyicisini mıknatıs gibi çeken popüler bir casusluk dizisi. Diana Rigg Emma Peel rolüyle 1967’de ve ertesi yıl en iyi oyuncu ödülüne aday olmuştu. Yine aynı yıllarda en iyi drama dizisi için de aday gösterilmişti. Ama diziye dört adaylıktan fazlası layık görülmedi.

New Girl, 2011-2018

İlk sezonuyla beş Emmy ödülüne aday gösterilen sitcom bir daha ödül alamadığı gibi aday da gösterilmedi. 2012 için aday olduğu kategoriler, En İyi Casting, En İyi İsim Tasarımı, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Başrol (Zooey Deschanel) ve En iyi Yardımcı Oyuncu (Max Greenfield) dallarında oldu.

Empire, 2015-2020

Müzikal drama Empire’ın kostüm tasarımcısı Paolo Nieddu oyuncusu Taraji P. Henson (En İyi Kadın Oyuncu, 2015 ve 2016) Emmy için birden çok aday gösterildi. En İyi Orijinal Müzik ve Şarkı Sözü adaylıklarıyla birlikte toplam beş adaylığı vardı.

Sünger Bob Kare Pantolon (1999)

Nickelodeon’un çocuklar için yaptığı SpongeBob SquarePants, yayında olduğu 23 yılda yalnızca onların değil yetişkinlerin de kalbini kazandı. Ancak 2002’den bu yana aday olduğu 10 Emmy ödülünden hiçbirini alamadı.

Star Trek, 1966-1969

‘James Kirk’ ve ‘Mr. Spock’ gibi kahramanlarıyla televizyon tarihine damga vursa da 13 adaylığa rağmen hiç Emmy alamayan yapımlardan biri de ‘Star Trek’ (Uzay Yolu). 1967 ve 1968 tarihlerindeki En İyi Dizi adaylığı da buna dahil.

The Good Place, 2016-2020

İnsan doğası ve ahlak felsefesiyle ilgili kışkırtıcı fikirler sunan komedi dizisi, En İyi Komedi dalında iki kere aday oldu. Ted Danson En İyi Oyuncu ödülü için 2018, 2019 ve 2020’de üç kere aday gösterildi. Dizinin toplamda 13 adaylığı var.

Parks and Recreation, 2009-2015

Altı sezon devam eden sitcom, başrol oyuncusu Amy Poehler’a 2014’te Altın Küre kazandırsa da Emmy getirmedi. Dizinin çeşitli kategorilerde toplam 14 adaylığı var.