Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık: Dört gözaltı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız” dedi. Kendisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” sözleri sorulan Uraloğlu şöyle konuştu: “Biz bu süreci iştişare ediyoruz. Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız. Ama Kanal İstanbul’u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bunu istişare […]