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Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık: Dört gözaltı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde korsan otoparkçılık yaparak usulsüz ücret talep ettiği belirlenen dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İstanbul polisi, Tüpraş Stadyumu çevresinde bazı şüphelilerin araçlarını park etmek isteyen kişilerden usulsüz olarak ücret talep ettiğini belirledi.


Operasyonda Beşiktaş ve Beyoğlu’nda R.K, A.Y.A., C.P. ve M.A. yakalandı.

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun şu maddesi uyarınca işlem başlatıldı:

“Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek.”

Beyoğlu’nda korsan otoparkçılık: Şüpheli yakalandı

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