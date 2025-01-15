Yediemin otopark ücretlerine yüzde 39,60 ila 50 zam

İstanbul’da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ila yüzde 50 zam yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Toplantıda alınan karara göre araç çekme ücreti 39,65 zamla 870 liradan 1215 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücreti 870 liradan 1215 liraya, ilave kilometre ücretiyse 30 liradan 45 liraya çıkarıldı.

Yediemin otopark günlük ücret tarifesi şöyle değiştirildi: