İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul’da öncelikle Taksim’i istedik; en fazla esnekliğiyse 1 Mayıslara uzun yıllar kapalı olan bir diğer meydan olan Kadıköy Meydanı olabileceği hususunda gösterdik.”