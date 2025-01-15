İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) zam talebi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.
Zamla otobüs, metro ve metrobüslerde fiyatlar şöyle değişti:
- Tam bilet 20 liradan 27 liraya
- Öğrenci bileti 9,76 liradan 13,18 liraya
- İndirimli iki tarifesi 14,32 liradan 19,33 liraya
- Aylık abonman 1570 liradan 2 bin 120 liraya
- Aylık öğrenci abonman 282 liradan 381 liraya
- Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08 liraua
- Marmaray bileti 20 liradan 27 liraya
- Marmaya tam parkur ücreti 44,27 liradan 59,76 liraya yükseldi.
Taksi ücretlerinde yüzde 49’a varan zam
Taksilerde yeni ücretlerse şöyle:
- Taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya
- Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya
- Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350 liraya
- Sarı taksi indi-bindi ücreti yüzde 35 zamla 100 liradan 135’e yükseldi.
Okul servisi ve minibüsler
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605 liraya, personel servis ücretleriyse 1004 liradan 1355’e çıkarıldı.
Minibüslerdeki yeni tarifeyse şöyle:
- En kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25 liraya
- 4-7 kilometre arası 19 liradan 26 liraya
- 7-11 kilometre arası 20 liradan 27 liraya
- 11-15 kilometre arası 21 liradan 28 liraya
- 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30 liraya
- Öğrenci ücretiyse yüzde 33 zamla 12 liradan 16’ya çıktı.
18 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor
Yeni tarifenin 18 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İBB daha önce yüzde 46,09’luk zam talep etmiş, bu reddedilmişti.