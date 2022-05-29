Beşiktaş’ta ikinci Ahmet Nur Çebi dönemi

Beşiktaş Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, yeniden başkan seçildi.

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Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.

Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.

Ayrıca başkan adaylarından Fuat Çimen, kesin sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala yönetim listesi ve ailesiyle birlikte Ahmet Nur Çebi’yle tokalaşarak tebrik etti. Çebi de Çimen’in tebriğine teşekkür ederek karşılık verdi.