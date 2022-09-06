Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza’yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin açıklamasında, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.

Souza, takım arkadaşına uçan tekme atan MKE Ankaragücü taraftarına müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.

Açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray’ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1’inci Lig’den ise Tuzlaspor, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor’un disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.