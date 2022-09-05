Ankaragücü-Beşiktaş maçında futbolculara saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest

Dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı futbolculara saldıran taraftar gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Çok gergin geçen maçın bitimiyle sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan’a tekme attı.

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıkmıştı. Maçtan sonra çıkan olaylarda Josef de Souza, maçın hakemi Mete Kalkavan’dan kırmızı kart görmüştü. Josef’in sahaya giren saldırgana müdahale ederkenki hareketleri gerekçesiyle kırmızı kart gördüğü belirtilmişti.

Gece saatlerinde gözaltına alınmıştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gece 02:34’te yayımladığı açıklamada, maçın sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Ankara Batı Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.Ö., tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan B.Ö, ‘haftada bir kez kollukta imza atma’ şartıyla serbest bırakıldı.

Yenilgiye üzüldüğü için sahaya girmiş

Öte yandan B.Ö., verdiği ifadede, ODTÜ’de görev yaptığını ve Ankaragücü’nün maçlarını yakından takip ettiğini anlattı.

Saldırgan, maçtan önce içki içtiğini ve Beşiktaş’ın bulduğu üçüncü golle takımının mağlup olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten B.Ö, “Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim” dedi.

Savcılık itiraz etti

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, B.Ö’nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında futbolculara saldıran taraftar gözaltına alındı

Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar Salih Uçan’a tekme attı