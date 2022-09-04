Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar Salih Uçan’a tekme attı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in beşinci haftasında konuk olduğu Ankaragücü’nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Puanını 13’e yükselten Beşiktaş, geçen hafta yükseldiği liderliğini de devam ettirmiş oldu.

Ankaragücü ise ligde galibiyetle yine tanışamadı ve bir puanla son sırada kaldı.

Sahaya giren taraftar, Uçan’a tekme attı

Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru saldırdı. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan’a denk geldi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.

Maçtan sonra çıkan olaylarda Josef de Souza, maçın hakemi Mete Kalkavan’dan kırmızı kart gördü.

Sahaya girerek Salih Uçan’a tekme atan taraftara, daha sonra müdahale eden Josef’in bu yüzden kırmızı kart gördüğü öğrenildi.

Dele Alli ilk golünü attı

Beşiktaş’ın yeni transferi Britanyalı futbolcu Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk golünü başkentte kaydetti.

Ankaragücü karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Britanyalı oyuncu, ayrıca yaklaşık bir yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Dele Alli, son golünü İngiliz ekibi Tottenham formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde Slovenya temsilcisi Mura karşısında 30 Eylül 2021’de atmıştı.

Muleka gollerine devam ediyor

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Jackson Muleka, üst üste üç maçta rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlıların maçtaki ilk golünü atan Muleka, gol sayısını da dörde yükseltti. Muleka ligde Fatih Karagümrük’e iki, Demir Grup Sivasspor’a da bir gol atmayı başarmıştı.