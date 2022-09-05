Ankaragücü-Beşiktaş maçında futbolculara saldıran taraftar gözaltına alındı

Dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı futbolculara saldıran taraftar, gözaltına alındı.
Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Oldukça gergin geçen maçın bitimiyle sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan’a tekme attı.
Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Maçtan sonra çıkan olaylarda Josef de Souza, maçın hakemi Mete Kalkavan’dan kırmızı kart gördü. Josef’in sahaya giren saldırgana müdahele ederkenki hareketleri gerekçesiyle kırmızı kart gördüğü öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, gece 02.34’te yayımladığı açıklamada, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.