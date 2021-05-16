Beşiktaş’ın kazancı 230 milyon lira; bir o kadar da Şampiyonlar Ligi’nden gelebilir

16’ıncı şampiyonluğu sayesinde Beşiktaş kasasına yaklaşık 230 milyon lira koyacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılırsa bir o kadar daha gelir elde edecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın hesaplamasına göre bu sezon Süper Lig’den toplam 3 milyar liralık yayın geliri elde edildi. Bunun yüzde 4’ü Türkiye Futbol Federasyonu’na, yüzde 14’ü de alt liglere tahsisli.

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Geriye kalan 2 milyar 460 milyon liranın kulüplere dağılımı şöyle:

Yüzde 37’si, eşit olarak dağıtılacak. Yani 910 milyon lira 43’er milyon lira olarak bölüşülücek.

Yüzde 46’sı performans primi olarak dağıtılacak. Yani 1 milyar 130 milyon lira galibiyet başına 2,7 milyon, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak pay edilecek.

Yüzde 11’i ise Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış takımlara şampiyonluk sayısına göre pay edilecek. Yani 270 milyon lira şampiyonluk başına 4,2 milyon lira olarak dağıtılacak.

Ayrıca ilk 6’ya giren takımlara sırasına göre toplam 145 milyon lira pay edilecek. Şampiyon takım, yani Beşiktaş 50 milyon lira alacak.

Dolayısıyla 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş kasasına yaklaşık olarak 230 milyon lira koyacak.

Bir o kadar da Şampiyonlar Ligi’nden gelebilir

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa bir o kadar gelir daha elde edecek.

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Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi için İngiltere Premier Lig’deki sıralamayı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşacak takımı bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanırsa Beşiktaş, statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda siyah-beyazlı ekip, yaklaşık 20 milyon avroluk gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek performans primleri de ekstra gelir olacak.

Ancak Şampiyonlar Ligi Kupası’nı Chelsea kaldırırsa Beşiktaş’ın gruplara kalabilmesi için Chelsea’nin, Premier Lig’i ilk 4’te bitirmesi gerekiyor. Aksi durumda siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayacak. Chelsea halen 4’üncü sırada.