Beşiktaş’ın devre arası kampı iptal edildi

Beşiktaş Kulübü, Antalya’da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.
Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana’yı kadro dışı bırakmıştı.
Kulübün paylaştığı açıklamada Antalya kampının da iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Futbol A Takımımızın Antalya’da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir.”