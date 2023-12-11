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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ın devre arası kampı iptal edildi

Beşiktaş Kulübü, Antalya’da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana’yı kadro dışı bırakmıştı.


Kulübün paylaştığı açıklamada Antalya kampının da iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Futbol A Takımımızın Antalya’da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir.”

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