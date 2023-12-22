Beşiktaş Rıza Çalımbay’la yollarını ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay’la yollarını ayırdığını duyurdu.

Rıza Çalımbay. Fotoğraf: AA

Çalımbay, Burak Yılmaz’ın istifasından sonra, kasım ayında takımın başına getirilmiş ancak kötü gidişat durdurulamamıştı.

Beşiktaş son olarak dün Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi Rıza Çalımbay’la yolları ayırma kararını aldı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar dendi: “Yönetim kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz.”