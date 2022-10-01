Beşiktaş, Ersin Destanoğlu’yla sözleşme yeniledi

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu’yla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş’ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu’yla yeni sözleşme imzaladı” dendi.

21 yaşındaki file bekçisiyle Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ’yla Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.