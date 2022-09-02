Beşiktaş da dahil: UEFA, finansal fair play kurallarına uymayan sekiz kulüple yapılandırma anlaşması imzaladı

UEFA, finansal fair play kuralları gereği denk bütçe kriterlerine uymayan, aralarında Beşiktaş’ın da olduğu sekiz kulüple yapılandırma anlaşması imzalandığını açıkladı.

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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun açıklamasına göre Türkiye’den Beşiktaş, İtalya’dan Milan, Inter, Juventus, Roma, Fransa’dan Monaco, Olimpik Marsilya ve Paris Saint-Germain’in son beş mali yılın incelenmesi sonucu denk bütçe gereksinimlerini karşılayamadığı duyuruldu.

Söz konusu sekiz kulübün toplamda 172 milyon avroluk UEFA katılım gelirlerine tedbir konulduğu ifade edildi. Bu tutarın yüzde 15’lik kısmına denk gelen 26 milyon avronun kulüpler tarafından ödeneceği, kalan 146 milyon avronunsa (yüzde 85) kulüplerin yapılandırma sözleşmelerindeki hedeflere uymasına bağlı olarak ödeneceği kaydedildi.

Kriterlere uyulmazsa ceza kesilecek

Monaco ve Olimpik Marsilya’nın ikişer, Beşiktaş’ın 4, Milan’ın 15, Juventus’un 23, Inter’in 26, Roma’nın 35 ve Paris Saint-Germain’in 65 milyon avroluk gelirine tedbir konulduğu bildirildi.

Roma ve Inter’le dört; Beşiktaş, Milan, Juventus, Monaco, Olimpik Marsilya ve Paris Saint-Germain’le üç yıllık yapılandırma anlaşması yapıldığı aktarıldı. Anlaşmada yer alan denk bütçe kriterlerine uyulmadığı takdirde kulüplerin oyuncu tescili ve Avrupa kupalarından men cezası alabileceği hatırlatıldı.