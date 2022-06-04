Beş yaşındaki çocuğun parkta bulup ayak bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı

Manisa’da beş yaşındaki çocuğunun parkta oynarken bulup ayak bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye ekibi çıkardı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığı göre, Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki oyun parkında oynayan beş yaşındaki kız çocuğu, yerde bulduğu kelepçeyi sol ayak bileğine taktı.

Ailesi ve çevredekilerin kelepçeyi çıkaramaması üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiyecilerin kelepçeyi keserek kurtardığı kız çocuğu, babasının kucağında evine gitti.

‘Polis düşürdü’ iddiası

Kelepçenin iki gün önce parkta çıkan bir kavgaya müdahale için görevlendirilen bir polis tarafından düşürülmüş olabileceği öne sürüldü.