Beş çocuk annesi kadın sokak ortasında kocası tarafından öldürüldü

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bir kişi karısını silahla öldürdü.

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Hasan M. (35), Vilayet Caddesi’nde tartışmaya başladığı eşi beş çocuk annesi Esra M.’ye (31) silahla ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Firdevs Konukoğlu Camisi’ne götürüldü.

Boşanmak istediği belirtilen Esra M.’nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Babası, ‘Boşan gel’ demiş

Esra M.’nin, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi ve engellenmesini isteyen acılı babası Mustafa D. şöyle konuştu:

“Kızıma, ‘Boşan gel’ dedim, kocası bırakmadı. Kocası kızıma, ‘Senden vazgeçmem’ dedi. Yanıma gelen kızımı ikna ettiler ve kızımı tekrar verdim. ‘Beş çocuk ortada mı kalsın’ dediler, böyle olunca izin verdik. Bundan birkaç gün önce ise ‘Kızımı getirin, ben bakarım’ dedim, getirmediler. Devletimizden bu olayların durdurulmasını istiyorum.”