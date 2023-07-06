Berlusconi’nin vasiyeti açıklandı: Sevgilisi ve yol arkadaşını unutmamış

İtalya’nın eski başbakanlarından medya patronu Silvio Berlusconi, şirketini çocuklarına bırakırken sevgilisi Marta Fascina’ya da 100 milyon avro ayırmış.

Fotoğraf: Berlusconi ve sevgilisi Marta Fascina / Instagram

Kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran’da hayatını kaybeden Berlusconi’nin vasiyeti ölümünden üç hafta sonra noter tarafından açıklandı.

İtalyan Ansa ajansının haberine göre Berlusconi aile şirketlerinin dağılımıyla ilgili kararını 2006’da vasiyetine geçirmiş.

Berlusconi, medya, bankacılık ve futbol yatırımlarının çatı kuruluşu Fininvest Holding’in yüzde 53’lük hissesini büyük çocukları Marina ve Pier Silvio’ya bıraktı. İkinci evliliğinden çocukları Barbara, Eleonora ve Luigi de geri kalan hisseleri paylaşacak.

Fininvest’in yönetiminde bugüne kadar da Berlusconi’nin en büyük iki çocuğu daha büyük rol sahibiydi. 56 yaşındaki Marina Fininvest’in başkanı, 54 yaşındaki Pier Silvio ise yönetim kurulu üyesi ve medya grubunun yöneticisiydi. İkinci evlilikten üç çocuk ise aile şirketlerinde daha az rol sahibiydi.

Beş çocuğu Berlusconi’nin isteği üzerine hiçbir hissedarın holdingin kontrolüne tek başına sahip olmayacağını söylemişti.

Sevgilisi, kardeşi ve dostunu unutmadı

Öte yandan Berlusconi’nin 2022’de bir hastaneye kaldırılışı sırasında vasiyetnamesine ek yaptığı ve çocuklarından kendisine yakın birkaç isme milyonlarca avro verilmesini istediği de ortaya çıktı.

Berlusconi bu notla, son birkaç yıldır birlikte yaşadığı 33 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina’ya 100 milyon avro, kardeşi Paolo Berlusconi’ye 100 milyon avro, siyasetteki yol arkadaşı Marcello Dell’Utri’ye ise 30 milyon avro verilmesini istemiş.

Berlusconi bu isimlere bıraktığı mirası, ‘karşılıklı sevgi’ye bağladı.

Berlusconi’nin toplam serveti 6,5 milyar avro olarak hesaplanmıştı.

Silvio Berlusconi hakkında

Berlusconi 1936’da Milano’da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışırken, annesi ev kadınıydı.

1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994’te kısa bir süre (dokuz ay) başbakanlık yaptı.

2001’de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükümeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükümet olmuştu.

20 Nisan 2005’te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklayan Berlusconi, 23 Nisan’da eskisinden çok farklı olmayan bir kabineyle tekrar başbakanlığa geçmişti.

Berlusconi’nin Mayıs 2006’da rakibi Romano Prodi’ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona erdi.

Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008’te yapılmıştı.

Berlusconi, seçimlere, eski sağcı partisi Forza İtalya ve Gianfranco Fini’nin neo-faşist ulusal ittifakının birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi’yle katıldı.

İtalya’nın kuzeyinde daha fazla özerklik isteyen Umberto Bossi’nin Kuzey Ligi partisiyle seçime birlikte giren Berlusconi, oyların yaklaşık yüzde 47’sini alarak üçüncü kez başbakan olmuştu.

İtalya’nın en zengini

Ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibi olan Berlusconi, Forbes dergisine göre İtalya’nın en zengin insanıydı. Berlusconi, 2005’te 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74’üncü ismiydi.