Berlin’in ‘iklim katili’ modern sanat müzesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de inşaatı devam eden ‘20. Yüzyıl Müzesi’ iklim krizi tartışmalarının ortasında kaldı.

Berlin, New York şehrindeki ‘MoMA‘ ya da Londra’da ‘Tate Modern’ gibi iddialı bir modern sanat müzesine sahip olmak istiyor.

Bunun için İsviçreli yıldız mimarlar Jaques Herzog ve Pierre de Meuron’la anlaşıldı, şehrin merkezindeki Potsdamer Platz’da ‘Das Museum des 20. Jahrhunderts’in (20. Yüzyıl Müzesi) inşaatına başlandı.

Gelgelelim devasa müzesi, şehre katacağı sanatsal değerle değil çevreye verdiği zararla konuşuluyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, müze ‘ilkim katili’ olarak anılıyor.

Habere göre tartışmaların nedeni, projenin kamuoyuna ‘geleceğin binası’ olarak tanıtılmasına rağmen inşaat yapımında çevreci uygulamaları dikkate almaması.

Müzesinin ana inşaat malzemesi olarak karbon emisyonlarına en fazla katkıda bulunan malzemelerden biri olan betonu kullanması ve sıcaklığı ve nemi korumak için son derece gelişmiş bir havalandırma sistemi gerektiren açık ve şeffaf iç yapısı.

Konunun uzmanı Stefan Simon, Berlin’de yüzyıl önce yapılan müzelerin bile daha ekolojik olduğunu söylüyor, müzeyi ekolojik açıdan ‘iklim katili’, bakım ve işletme maliyetleri açısından da ‘yapısal bir kabus’ olarak niteliyor.

Mimarlardan Jacques Herzog ise, ‘binanın cephelerinin sanat eserlerini doğrudan güneş ışığından korumak için tasarlandığını’ söylüyor.